Rad: U23-Weltmeister unterschreibt Profi-Vertrag

U23-Weltmeister Niklas Behrens ist für seinen starken Auftritt bei der Rad-WM in Zürich mit einem Profivertrag beim niederländischen Top-Team Visma-Lease a bike belohnt worden. Die Mannschaft des zweimaligen Tour-Siegers Jonas Vingegaard verkündete die Verpflichtung des 20-Jährigen am Montag. Behrens erhält einen Dreijahresvertrag.

"Ich freue mich sehr, mich diesem Team anzuschließen. Es ist eine Mannschaft, zu der ich aufgrund der hohen Professionalität immer aufgeschaut habe", sagte Behrens. Der Bremer, der als sprintstarker Allrounder gilt, will sein Profil in den kommenden Jahren schärfen: "Ich glaube, dass ich bei den Klassikern gut abschneiden kann, aber ich möchte auch meine Fähigkeiten im Zeitfahren weiter ausbauen. Außerdem bin ich im Sprint nicht langsam, was wichtig ist, um Rennen zu gewinnen."