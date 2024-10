15 Titel: Lavreysen neuer Rekord-Weltmeister auf der Bahn

Der Niederländer setzte sich erstmals in seiner illustren Karriere auch im 1000-m-Zeitfahren durch.

Bei den Wettkämpfen in Kopenhagen hatte sich Lavreysen mit den Niederlanden bereits am Mittwoch im Teamsprint die erste Goldmedaille gesichert. Am Sonntag im Einzelsprint bietet sich ihm zudem die Gelegenheit, seinen Rekord weiter auszubauen.