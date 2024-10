Mega-Deal für Radsport-Superstar! Pogacar verlängert beim UAE-Team

Radsport-Superstar Tadej Pogacar bleibt nach seiner historisch erfolgreichen Saison dem UAE Team Emirates mindestens bis in das neue Jahrzehnt erhalten. Wie der Rennstall am Donnerstag bekannt gab, verlängerte der Slowene seinen Vertrag bis 2030.

„Dieses Team war in den letzten fünf Jahren mein Zuhause und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, woanders hinzugehen“, sagte der 26-Jährige. Mit 25 Siegen an 58 Renntagen stellte er in diesem Jahr eine neue Bestmarke im Profi-Radsport auf, zudem gewann er seine dritte Tour de France.