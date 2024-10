Frauen-Vierer fährt um Gold - Männer gewinnen Bronze

Erfolgreicher Tag für den Bund Deutscher Radfahrer bei der Bahnrad-WM in Kopenhagen.

Mindestens Silber für die Frauen, Bronze für die Männer: Die Vierer haben bei der Bahnrad-WM in Kopenhagen für die ersten deutschen Medaillen gesorgt. Während das Quartett mit den Tokio-Olympiasiegerinnen Franziska Brauße, Mieke Kröger und Lisa Klein sowie Laura Süßemilch in der ersten Runde der Mannschaftsverfolgung die zweitschnellste Zeit fuhr und sich so für das Finale um Gold qualifizierte, setzten sich Benjamin Boos, Tim Torn Teutenberg, Ben Felix Jochum und Bruno Kessler im kleinen Finale gegen Japan durch.