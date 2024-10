Sieg mit dem Regenbogen: Pogacar mit nächster Zauber-Flucht

Das Regenbogentrikot hat Tadej Pogacar noch einmal beflügelt: In seinem ersten Rennen als Weltmeister hat Sloweniens Radsport -Superstar erneut seine Ausnahmeklasse unterstrichen und mit einer weiteren Solo-Flucht den Giro dell‘Emilia gewonnen.

Bei der 107. Auflage des Klassikers in Norditalien triumphierte Pogacar nach 215,3 km bei strömendem Regen mit sagenhaften 1:55 Minuten Vorsprung auf den britischen Mountainbike-Olympiasieger Thomas Pidcock.

Pogacar (UAE Team Emirates) trat rund 40 km vor dem Ziel in San Luca an und ließ der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance. Vuelta-Sieger Primoz Roglic (Slowenien/Red-Bull-Bora-hansgrohe) war ebenso chancenlos gegen Pogacars Attacke wie der frühere Giro- und Vuelta-Champion Nairo Quintana (Kolumbien/Movistar). Olympiasieger Remco Evenepoel (Belgien/Soudal Quick-Step) war frühzeitig ausgestiegen.

Lipowitz lange auf Platz zwei

In der Vorwoche sicherte er sich in der Schweiz nach einer 100-km-Flucht zudem seinen ersten WM-Titel - das Triple aus Giro, Tour und WM war zuvor nur Eddy Merckx (1974) und dem Iren Stephen Roche (1987) gelungen. Kommende Woche peilt er seinen bereits vierten Erfolg beim Rad-Monument Lombardei-Rundfahrt an.