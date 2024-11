Belgisches Radsporttalent bei Verkehrsunfall verstorben

Der belgische Radsport trauert um Miel Dekien. Wie sein Team CQA Cycling am Samstag mitteilte, kam der Nachwuchsfahrer bei einem Verkehrsunfall im Alter von 18 Jahren ums Leben. „Du wirst für immer in unseren Herzen bleiben Miel, wir werden dich nie vergessen“, schrieb sein Team bei Instagram: „Du warst und bleibst für uns ein toller Kerl.“

Erst im September hatte Dekien einen Vertrag beim Basso Team Flanders unterschrieben und sollte ab 2025 für die belgische Equipe starten. Medienberichten zufolge war Dekien am Freitagabend als Beifahrer in einem Auto unterwegs, als dieses von der Fahrbahn abkam und in einem Teich landete. Bei dem Unfall soll ein weiterer 18-Jähriger ums Leben gekommen sein.