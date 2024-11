Cavendish triumphiert im letzten Rennen seiner Karriere

Der Brite gewinnt das Criterium in Singapur und wird schon vor dem Start vom Fahrerfeld geehrt.

Der Brite gewinnt das Criterium in Singapur und wird schon vor dem Start vom Fahrerfeld geehrt.

Radstar Mark Cavendish hat seine Profi-Karriere mit einem Sieg beendet. Der 39-Jährige triumphierte am Sonntag beim Criterium in Singapur und ließ unter anderem die Top-Sprinter Jasper Philipsen (Belgien) und Binjam Girmay (Eritrea) hinter sich.

"Ich bin emotional und dankbar", sagte der Fahrer von Astana Qazaqstan nach seinem Erfolg. Symbolisch trug Cavendish in Singapur die Startnummer 35 in Anlehnung an seinen Rekord von 35 Tagessiegen bei der Tour de France. Vor dem Start hatte das Fahrerfeld den Sprintkönig mit einem Spalier aus hochgestellten Vorderrädern geehrt.