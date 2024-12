Frankreich: Früherer Radprofi Herve gestorben

Der frühere französische Radprofi Pascal Herve ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Alter von 60 Jahren gestorben. Das teilte der Verband französischer Radfahrer UNCP am ersten Weihnachtstag mit. Zur Todesursache wurden keine Angaben gemacht. Herve, der in den Doping-Skandal um das Festina-Team bei der Tour de France 1998 verwickelt war, hatte in diesem Jahr öffentlich gemacht, dass er aufgrund eines Tumors im Magen operiert worden sei.