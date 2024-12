Olympiasieger kollidiert mit Postauto

Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel ist beim Radtraining nach einer Kollision mit einem Postauto gestürzt und in eine Klinik eingeliefert worden.

„Er wurde ins Erasmus-Krankenhaus in Anderlecht gebracht. Er hat uns bereits eine Nachricht geschickt, also hoffen wir, dass alles in Ordnung ist“, sagte der Vater des 24-jährigen Belgiers der Tageszeitung Het Nieuwsblad.