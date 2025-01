Comeback im April? Evenepoel steigt wieder aufs Rad

Am Donnerstag hatte Evenepoel nach einer medizinischen Untersuchung grünes Licht erhalten, mit der Reha beginnen zu dürfen. Training im Freien peilt Evenepoel Anfang Februar an. "Ich fahre deshalb noch nicht draußen, weil die Schulter noch nicht bereit ist, die Stöße auf der Straße zu absorbieren", erklärte der Dritte der letztjährigen Tour de France: "Ich bin mental bereit, wieder auf das Rad zu steigen."

Sein Comeback peilt Evenepoel am 18. April beim Eintagesrennen Brabantse Pijl in seiner Heimat an. Anschließend steigen die drei Ardennen-Klassiker, die der Zeitfahr-Weltmeister erstmals alle in einer Saison fahren möchte. "Ich liebe die Ardennen-Klassiker, hoffentlich werde ich in drei Monaten in guter Form sein", sagte der Topstar.