Radsport: Welsford gewinnt Auftakt der Tour Down Under

SID 21.01.2025 • 10:09 Uhr Das deutsche Team Red Bull-Bora-hansgrohe darf früh jubeln.

Das deutsche Radsportteam Red Bull-Bora-hansgrohe ist erfolgreich in die neue World-Tour-Saison gestartet. Zum Auftakt der Tour Down Under in Australien feierte Sprinter Sam Welsford am Dienstag den ersten Etappensieg für die Raublinger Mannschaft. Lokalmatador Welsford setzte sich nach 150,7 km zwischen Prospect und Gumeracha vor den Briten Matthew Brennan (Visma-Lease a bike) und Matthew Walls (Groupama-FDJ) durch.

Der 22-jährige Tim Torn Teutenberg, der zur neuen Saison einen Profivertrag beim Team Lidl-Trek unterschrieben hat, überzeugte als Vierter. Auch Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) sprintete als Neunter in die Top 10. Auf der hügeligen zweiten Etappe am Mittwoch über 128,8 km mit Start und Ziel in Tanunda dürften die Sprinter das Nachsehen haben.