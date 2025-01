Schwerer Trainingsunfall der Bahnrad-Nationalmannschaft

Sechs Fahrer der deutschen Bahnrad-Nationalmannschaft sind auf Mallorca schwer verunglückt. Bei einer Trainingsfahrt am Montagvormittag sei das Ausdauer-Nationalteam von einem Auto erfasst worden, teilte German Cycling am Montag mit. „Sechs Sportler kamen schwer zu Fall und mussten zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden“, hieß es.

Zu den verunglückten Fahrern zählten Benjamin Boos und Bruno Kessler, die 2024 bei der Bahnrad-WM in Kopenhagen in der Mannschaftsverfolgung die Bronzemedaille geholt hatten. Außerdem waren Tobias Buck-Gramcko, Max-David Briese, Moritz Augenstein und Louis Gentzik betroffen. Die Sportler seien laut der Mitteilung zum Teil schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Dies hätten die medizinische Versorgung vor Ort sowie die anschließende Behandlung in umliegenden Krankenhäusern ergeben.