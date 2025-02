Bahnrad-EM: Teutenberg holt Gold, Teamsprinterinnen mit Bronze

Gold und Bronze: German Cycling feiert einen erfolgreichen Auftakt in Zolder.

Gold und Bronze: German Cycling feiert einen erfolgreichen Auftakt in Zolder.

Gold und Bronze zum Auftakt: Das deutsche Bahnrad-Nationalteam hat bei den Europameisterschaften im belgischen Heusden-Zolder einen Auftakt nach Maß hingelegt. Tim Torn Teutenberg krönte sich am Montag zum zweiten Mal zum Champion im Ausscheidungsfahren, kurz darauf feierten Lea Sophie Friedrich, Pauline Grabosch und Clara Schneider im Teamsprint der Frauen die Bronzemedaille.

Der 22-jährige Teutenberg triumphierte vor Portugals Rui Filipe Alves Oliveira und Lokalmatador Jules Hesters. Bereits 2023 hatte Teutenberg in dieser Disziplin Gold geholt, damals in Grenchen/Schweiz.

Teamsprinter verpassen Medaille

Zuvor waren Nik Schroter, Luca Spiegel und Maximilian Dornbach im Teamsprint hingegen ohne Chance auf eine Medaille. Nach erfolgreicher Qualifikation unterlagen sie in der ersten Runde Frankreich. Auch Teutenbergs drei Jahre ältere Schwester Lea Lin ging im Scratch - also einem Massenstart - auf Platz 15 leer aus. 2024 war sie Vize-Europameisterin im Ausscheidungsfahren geworden.

Am Donnerstag geht es bei den Frauen mit der Mannschaftsverfolgung und dem Ausscheidungsfahren weiter, die Männer sind neben dem Punkte- und 1000-Meter-Zeitfahren ebenfalls in der Mannschaftsverfolgung gefordert. Die EM endet am Sonntag.