Bahnrad-EM: Teutenberg/Kluge holen zum Abschluss Silber

Tim Torn Teutenberg hat zum Abschluss der Bahnrad-EM in Zolder seine dritte Medaille gewonnen. Der 22-Jährige holte in Belgien gemeinsam mit Roger Kluge Silber im Zweier-Mannschaftsfahren hinter den Niederländern Vincent Hoppezak/Yanne Dorenbos. Im Oktober hatte das deutsche Duo in Kopenhagen noch den Weltmeistertitel geholt.