Cross-WM: Van der Poel besiegt Rivalen und egalisiert Rekord

Van der Poel zog von Beginn an vorne weg, baute bereits in Runde eins einen 45-sekündigen Vorsprung auf und war lediglich in drei von acht Runden langsamer als sein Dauerrivale. Van Aert, der seinen Start erst am vergangenen Sonntag angekündigt hatte, konnte dem Cross-Dominator zu keinem Zeitpunkt gefährlich werden. Aufgrund der wenigen Weltcup-Rennen in diesem Winter hatte der Belgier eine deutlich schlechtere Startposition in der dritten Reihe.