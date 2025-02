Früherer Tour-de-France-Sieger Thomas macht Schluss

In seinem letzten Jahr will Geraint Thomas vor allem noch einmal die Frankreich-Rundfahrt genießen.

Der frühere Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas hört am Saisonende auf. Das gab der 38-jährige Waliser am Montag in den Sozialen Medien bekannt. „Ich dachte, es wäre an der Zeit, es offiziell zu machen. Ja, dies wird mein letztes Jahr im Peloton sein“, schrieb Thomas.