Klassikerähnliche Etappen bei der Deutschland Tour

Die Deutschland Tour (20. bis 24. August) führt in diesem Jahr durch die Mitte des Landes und dürfte erneut das Interesse von Klassikerspezialisten wecken. Wie die Veranstalter am Dienstag bekannt gaben, macht bei der fünftägigen Radrundfahrt hügeliges Terrain einen Großteil der Strecke aus.

Insgesamt macht die Deutschland Tour in sechs Austragungsorten und drei Bundesländern Station. Essen, Arnsberg und Kassel waren bereits vor zwei Jahren Gastgeber, in diesem Jahr kommen Herford als Zielort der ersten Etappe und Startort am Folgetag sowie Halle (Saale) und Magdeburg am Schlusstag als neue Stationen hinzu.