Nächstes Gigantenduell: Pogacar startet bei Paris-Roubaix

Die meist diskutierte Frage des Radsport-Frühjahrs ist beantwortet: Superstar Tadej Pogacar (26) hat sich für einen Start bei Paris-Roubaix entschieden und wird in diesem Jahr erstmals in der „Hölle des Nordens“ antreten.

Pogacars Team UAE Emirates-XRG gab am Mittwoch die Teilnahme des Slowenen bei dem Radsport-Monument am 13. April bekannt, bei dem er erneut auf seinen niederländischen Rivalen und Titelverteidiger Mathieu van der Poel (30) treffen wird. Pogacar und van der Poel, der Paris-Roubaix in den vergangenen beiden Jahren gewonnen hat, werden sich zudem bei der traditionellen Flandern-Rundfahrt am 6. April duellieren.