Rad-Europameister triumphiert erneut

Rad-Europameister Tim Merlier hat auch den zweiten Tag der traditionsreichen Fernfahrt Paris-Nizza geprägt. Der Belgier vom Team Soudal Quick-Step war nach seinem Auftaktsieg am Sonntag auch am Montag im Schlusssprint nach 183,9 Kilometern von Montesson nach Bellegarde in 4:11,29 Stunden am schnellsten. Hinter dem 32-Jährigen mussten sich Emilien Jeanniére (Frankreich/TotalEnergies) und Mads Pedersen (Dänemark/Lidl-Trek) geschlagen geben. Für Merlier ist es bereits der sechste Etappensieg 2025.