Vingegaard-Sturz bei Paris-Nizza hat Folgen!

Der zweimalige Tour-de-France-Sieger war am Donnerstag fernab der TV-Kameras zu Fall gekommen und hatte sich dabei eine Prellung an der linken Hand und eine blutige Lippe zugezogen.

Vingegaard kann nicht mehr mithalten

Vingegaard hatte am Donnerstag auf dem fünften Teilstück beim „Rennen zur Sonne“ seine Gesamtführung an seinen Teamkollegen Matteo Jorgenson verloren. Auf dem kurzen Schlussanstieg konnte Vingegaard der Konkurrenz, darunter war auch der deutsche Hoffnungsträger Florian Lipowitz, nicht mehr folgen. Am Freitag steht die sechste Etappe an, die Fernfahrt endet am Sonntag.