Pedersen gewinnt nach Traumsolo Gent-Wevelgem

Mads Pedersen hat zum dritten Mal Gent-Wevelgem gewonnen. In Abwesenheit von Mathieu van der Poel fährt der dänische Ex-Weltmeister allen davon und feiert seinen 50. Karrieresieg.

„Es ist verrückt, ich hätte nie gedacht, so etwas tun zu können“, sagte Pedersen nach dem längsten Solosieg im Jahr 2025: „Das hätte auch scheiße enden können, aber zum Glück war es die richtige Entscheidung.“

Van der Poel und Pogacar nicht am Start

Der 29 Jahre alte Pedersen (Lidl-Trek), der das Rennen bereits 2020 und 2024 gewonnen hatte, war zwei Tage zuvor noch beim E3 Saxo Classic Zweiter geworden. Dort siegte der niederländische Topstar Mathieu van der Poel ebenfalls nach einer beeindruckenden Solofahrt. In Abwesenheit des derzeit besten Klassikerfahrers der Welt siegte Pedersen diesmal in dessen Manier und feierte seinen 50. Karrieresieg.

Van der Poel fehlte am Sonntag planmäßig, sein slowenischer Rivale Tadej Pogacar hatte kurzfristig seine Rennplanung umgestellt und war ebenfalls nicht am Start. Beide werden am kommenden Sonntag beim großen Spektakel der Flandern-Rundfahrt wieder aufeinandertreffen - auch Pedersen ist dann dabei.