Pogacar mit Schürfwunden Richtung Mailand-Sanremo

Als Tadej Pogacar den ersten Statement-Sieg in diesem Radsportjahr so richtig auskosten wollte, machten sich all die Schürfwunden an seinem Körper bemerkbar. "Ich habe es genossen, bis ich die Ziellinie überquert habe. Jetzt bin ich im Adrenalinabbau und beginne, viel Schmerz zu spüren", berichtete der Dominator nach seinem Triumph bei der Strade Bianche durch die Toskana.