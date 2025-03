Radprofi Arndt nach Wirbelbruch operiert

Der deutsche Radprofi Nikias Arndt hat sich bei seinem heftigen Sturz am Mittwoch beim Eintagesrennen Brüssel-De Panne einen instabilen Wirbelbruch zugezogen und fällt mindestens zwei Monate aus. Dies gab Arndts Team Bahrain Victorious am Donnerstag bekannt.

Der 33-Jährige ist demnach bereits in Belgien operiert worden und soll in den nächsten Tagen daheim mit der Reha beginnen. „Wir hoffen, dass wir ihn in den kommenden zwei Monaten wieder auf dem Rad sehen können“, hieß es in der Team-Mitteilung.