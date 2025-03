Solo-Gala ohne Pogacar: Van der Poel feiert E3-Triumph

Beim schweren Klassiker in Belgien deklassiert der Sanremo-Sieger die Konkurrenz in Abwesenheit seines großen Rivalen.

Kein Tadej Pogacar, keine echte Konkurrenz: Der niederländische Radstar Mathieu van der Poel hat sechs Tage nach seinem Triumph bei Mailand-Sanremo den nächsten herausragenden Erfolg gefeiert und in Abwesenheit seines großen Rivalen nach einem beeindruckenden Solo wie im Vorjahr das belgische Eintagesrennen E3 Saxo Classic gewonnen. In die nächsten Duelle mit Weltmeister Pogacar geht van der Poel nun als Favorit.

Nach 40 km im Alleingang setzte sich van der Poel (Alpecin-Deceuninck) im Regen mit 1:05 Minuten Vorsprung auf den dänischen Ex-Weltmeister Mads Pedersen (Lidl-Trek) durch. Dritter wurde bei der harten Kraftprobe über viele Hügel und Kopfsteinpflaster der Italiener Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), der sich am Samstag bei Mailand-Sanremo zwischen van der Poel und Pogacar geschoben hatte.

Der Niederländer und der Slowene fahren derzeit in ihrer eigenen Liga. Das nächste Aufeinandertreffen bei der Flandern-Rundfahrt am 6. April - teilweise auf den gleichen Straßen wie am Freitag - dürfte wieder Spektakel bieten.