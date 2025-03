Straßenrad-DM 2025 in Kaiserslautern

Kurz vor der Tour de France werden Ende Juni in der Pfalz die deutschen Meisterinnen und Meister ausgefahren.

Kurz vor der Tour de France werden Ende Juni in der Pfalz die deutschen Meisterinnen und Meister ausgefahren.

Die deutschen Meisterschaften im Straßenradsport finden 2025 in Kaiserslautern statt. Das gab der nationale Verband German Cycling am Donnerstag bekannt. Vom 27. bis 29. Juni trifft sich die deutsche Elite der Männer und Frauen sowie der Juniorinnen und Junioren in der Pfalz.