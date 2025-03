Tirreno-Adriatico: Dversnes siegt als Ausreißer

Nach einem langen Tag in der Flucht belohnt sich der Norweger Fredrik Dversnes.

Nach einem langen Tag in der Flucht belohnt sich der Norweger Fredrik Dversnes.

Der norwegische Radprofi Fredrik Dversnes hat die fünfte Etappe der Fernfahrt Tirreno-Adriatico gewonnen und den bislang größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Der 27-Jährige vom Team Uno-X Mobility siegte am Freitag nach 205 km in Pergola und belohnte sich für seinen Einsatz in einer Ausreißergruppe.