Tirreno-Adriatico: Ganna holt Auftaktsieg im Zeitfahren

Heimsieg zum Auftakt: Der italienische Radprofi Filippo Ganna hat die erste Etappe der Tirreno-Adriatico gewonnen. Im Einzelzeitfahren zum Auftakt der 60. Ausgabe war der 28-Jährige vom Team Ineos Grenadiers über 11,5 km durch Lido di Camaiore vor Juan Ayuso (Spanien/UAE Team Emirates) und Johan Price-Pejtersen (Dänemark/Alpecin-Deceuninck) in 12:17 Minuten am Schnellsten. Seine beiden Kontrahenten kamen mit 23 bzw. 28 Sekunden Rückstand ins Ziel. Für Ganna war es der erste Sieg in dieser Saison.