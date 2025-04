Auf der Spur von Legenden: Pogacar zieht mit Coppi gleich

Tadej Pogacar hat (fast) alles gewonnen, was die Radsport-Welt zu bieten hat. Dabei ist der slowenische Teufelskerl erst 26 Jahre alt. Am Sonntag triumphierte er zum dritten Mal bei Lüttich-Bastogne-Lüttich und feierte seinen neunten Sieg bei einem der fünf Radsport-Monumente.

Pogacar zieht mit Legende gleich

„Es fühlt sich einfach großartig an, ein Frühjahr so abzuschließen“, sagte Pogacar. Dabei hat er in diesem Frühjahr zwei seiner Sieglücken nicht füllen können: Bei Mailand-Sanremo wurde der Weltmeister Dritter, bei Paris-Roubaix Zweiter. Die drei weiteren Monumente hat er jeweils mindestens zweimal gewonnen: Viermal siegte er bei der Lombardei-Rundfahrt, dreimal bei „LBL“, zweimal bei der Flandern-Rundfahrt.