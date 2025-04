Degenkolb leidet vor dem Fernseher: "Sehr enttäuscht"

Krankenhausbett statt Kopfsteinpflaster-Hatz: Radprofi John Degenkolb hat unmittelbar vor dem Start von Paris-Roubaix in einer Videobotschaft bei Instagram Einblicke in seine Gefühlswelt gegeben. „Ich wünsche jedem das Beste für mein Lieblingsrennen. Ich bin natürlich sehr, sehr enttäuscht, dass ich dieses großartige Rennen verpassen werde“, sagte Degenkolb, der am wichtigsten Radsport-Klassiker verletzungsbedingt nicht teilnehmen kann.