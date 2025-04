"Der härteste Kampf meines Lebens" - Evenepoel vor Comeback

Der belgische Radstar Remco Evenepoel hat kurz vor seinem Comeback nach langer Verletzungspause tief in sein Seelenleben blicken lassen. „Nach Tagen, Wochen, Monaten des Wartens kann ich endlich auf meine ersten Rennen blicken“, schrieb der Doppel-Olympiasieger in einem emotionalen Beitrag bei Instagram: „Der Weg dorthin, wo ich jetzt bin, war sehr hart und herausfordernd.“

Evenepoel: „Härtester Kampf seines Lebens“

Das sei „definitiv der härteste Kampf meines bisherigen Lebens“ gewesen, schrieb der 25-Jährige, der bei den Sommerspielen in Paris im Straßenrennen wie auch im Zeitfahren Gold geholt hatte: „Mental und körperlich kann ich ehrlich sagen, dass ich am Boden war und sehr an meiner Zukunft gezweifelt habe. Viele Tränen und Frustration waren in unserem Leben vorhanden.“