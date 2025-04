Kurzer Antritt genügt: Pogacar gewinnt Flèche Wallone

Der Weltmeister tritt am finalen Anstieg an und hängt die Konkurrenz spielerisch ab.

Der Weltmeister tritt am finalen Anstieg an und hängt die Konkurrenz spielerisch ab.

Die Entscheidung in einem verregneten Rennen fiel erst am letzten Anstieg, als Pogacar auf dem 1,3 km langen und durchschnittlich 9,3 Prozent steilen Stück antrat. Seine Konkurrenten konnten nicht mehr folgen, auch Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel (Belgien/Soudal Quick-Step) hängte Pogacar spielerisch ab. Der Vorsprung auf Vauquelin betrug letztlich zehn Sekunden. Es ist Pogacars dritter Saisonsieg bei Eintagesrennen nach seinen Erfolgen bei Strade Bianche und der Flandern-Rundfahrt.

Auf dem rutschigen Asphalt kam es in der Schlussphase zu Stürzen, knapp 40 km vor dem Ziel erwischte es auch den Dänen Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), am vergangenen Sonntag Gewinner des Amstel Gold Race. Evenepoel verlor in Ilan Van Wilder einen Helfer. Der Unfall geschah kurz vor der zweiten Auffahrt zur Mur de Huy, dem markanten Schlussanstieg, der insgesamt dreimal erklommen werden musste. Die Topfavoriten um Pogacar verzichteten in der steilen Passage noch auf Attacken.