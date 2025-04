Nach Roubaix-Spektakel: Pogacar schielt auf Ardennen-Hattrick

Mit dem Amstel Gold Race am Sonntag beginnt für den Superstar eine knüppelharte Woche.

Nach der Hölle des Norden ist vor den Ardennen: Radsport-Superstar Tadej Pogacar gönnt sich in der Klassiker-Saison kaum eine Pause und peilt eine Woche nach seinem zweiten Platz bei Paris-Roubaix am Sonntag seinen zweiten Sieg beim Amstel Gold Race an.