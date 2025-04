"Unglaublich": Traum-Comeback nach Horrorcrash

Vier Monate nach seinem schweren Unfall triumphiert Remco Evenepoel. Auch Wout van Aert kann ihn in Belgien nicht stoppen.

Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel hat gut vier Monate nach seinem schweren Trainingsunfall ein spektakuläres Comeback auf der Radsport-Bühne hingelegt. Beim belgischen Eintagesrennen Pfeil von Brabant krallte sich der Lokalmatador in seinem ersten Saisonrennen direkt den Sieg.

Die beiden Topfavoriten bogen als zweiköpfige Spitzengruppe auf die Zielgerade ein - Evenepoel (Soudal Quick-Step) zog den Spurt von vorne an und ließ van Aert, der sich in der Vergangenheit oft als starker Sprinter auszeichnen konnte, nicht mehr vorbeiziehen. Rang drei ging an António Morgado vom Team UAE Emirates-XRG.