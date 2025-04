Politt über Pogacars Roubaix-Debüt: "Keine Sorgen machen"

Nils Politt glaub an die Stärken seines Teamkollegen Tadej Pogacar.

Der deutsche Radprofi Nils Politt sieht seinen Teamkollegen Tadej Pogacar für dessen Roubaix-Premiere am 13. April gewappnet. "Ich glaube, da braucht man sich keine großen Sorgen machen. Jeder hat die Tour-de-France-Etappe gesehen, wie er da drüber geknallt ist. Wir haben beim Recon gesehen, wie er über das Pflaster ballert", sagte Politt im cyclingmagazine-Interview.

Weltmeister Pogacar feiert in diesem Jahr sein mit Spannung erwartetes Debüt bei der "Königin der Klassiker" in Nordfrankreich. Der Slowene vom Team UAE Emirates-XRG hatte seinen Start erst Ende März verkündet, verzichtete für Roubaix auf die Starts bei den Rennen E3 Saxo Classic und Gent-Wevelgem.

"Er hat dann schon ein bisschen Blut gerochen und ich finde, es passt in diesem Jahr auch ganz gut in sein Programm", sagte Politt: "Warum also nicht probieren? Und stell dir vor, er würde im Weltmeistertrikot bei der ersten Teilnahme gewinnen – das wäre schon etwas ganz Besonderes."