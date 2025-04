Täter nach Spuckattacke auf van der Poel muss zahlen

Der Zuschauer, der Radstar Mathieu van der Poel im März beim E3 Classic im belgischen Ronse bespuckt hatte, ist von der Polizei identifiziert worden und muss eine Geldstrafe zahlen. „Er hat die Tat eingeräumt“, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstag mit. Das Verfahren sei damit abgeschlossen, es werde keine weiteren Schritte geben. Die Strafe könne „bis zu 350 Euro“ betragen.

Der niederländische Radstar van der Poel lag rund 30 Kilometer vor dem Ziel alleine in Führung, als ein Zuschauer mit Bierbecher in der Hand auf ihn spuckte. Der Vorfall wurde von Fernsehkameras aufgezeichnet, was die Ermittlungen erleichterte.