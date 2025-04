Vor Pogacar und Evenepoel: Skjelmose gewinnt Amstel Gold Race

Beim Klassiker in den Niederlanden läuft es auf ein Superstar-Duell zwischen Pogacar und Evenepoel hinaus. Doch am Ende lacht ein Däne.

Der Däne Mattias Skjelmose hat Straßen-Weltmeister Tadej Pogacar und Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel düpiert und völlig überraschend das Amstel Gold Race gewonnen. Der 24-Jährige vom Team Lidl-Trek setzte sich nach 255,9 km zwischen Maastricht und Berg en Terblijt in einem epischen Finale im Sprint vor den beiden Superstars durch. Der Slowene Pogacar (UAE Emirates-XRG) wurde zeitgleich Zweiter, der Belgier Evenepoel (Soudal Quick-Step) Dritter.

Pogacar hatte 43 km vor dem Ziel zunächst erfolgreich attackiert. Zwischenzeitlich lag der Vorsprung des dreimaligen Tour-de-France-Siegers bei über einer halben Minute, doch acht Kilometer vor Schluss schlossen Evenepoel und Skjelmose wieder auf. Das Trio belauerte sich anschließend, dann eröffnete Evenepoel den Sprint. Skjelmose, zunächst an dritter Position, rauschte an den beiden Favoriten vorbei. Im Ziel lagen nur wenige Zentimeter zwischen Skjelmose und Pogacar.

Skjelmose verhinderte damit beim wichtigsten Klassiker der Niederlande den perfekten Start Pogacars in die spektakuläre Ardennen-Trilogie. Der 26-Jährige hatte sich das Triple als Ziel gesetzt, nachdem er mit den Siegen bei Strade Bianche und der Flandern-Rundfahrt, Platz zwei bei Paris-Roubaix sowie Rang drei bei Mailand-Sanremo bisher ein starkes Frühjahr gefahren war.

Evenepoel hatte erst am Freitag sein Comeback nach monatelanger Verletzungspause gefeiert und sogleich den Pfeil von Brabant gewonnen.

Bereits am Mittwoch beim Flèche Wallonne und am folgenden Sonntag bei Lüttich-Bastogne-Lüttich kommt es zu den nächsten Duellen zwischen den Ausnahmefahrern Pogacar und Evenepoel. In Lüttich, beim ältesten Klassiker, haben Pogacar (2021, 2024) und Evenepoel (2022, 2023) jeweils zweimal triumphiert.