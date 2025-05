62. Eschborn-Frankfurt: Matthews gewinnt im Massensprint

Die deutschen Radprofis versuchen in der Heimat alles, am Ende sind sie aber chancenlos.

Michael Matthews hat die 62. Auflage des Radklassikers Eschborn-Frankfurt gewonnen. Der Australier vom Team Jayco AlUla setzte sich am Donnerstag nach 198,7 km in der hessischen Bankenmetropole im Massensprint vor Magnus Cort (Dänemark/Uno-X Mobility) und Jon Barrenetxea (Spanien/Movistar) durch. Bester Deutscher wurde Nico Denz (Red Bull-Bora-hansgrohe) auf Rang neun.

Beim letzten großen Eintagesrennen der ersten Jahreshälfte unternahmen die deutschen Profis mehrere Versuche, um den ersten Sieg in der Heimat seit Pascal Ackermanns Triumph 2019 zu feiern. Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) konnte sich 36 km vor dem Ziel vom Hauptfeld mit zwei weiteren Fahrern absetzen, nach 18 km war die Flucht aber schon beendet. In der Schlussphase griff auch Denz an, seine beiden Versuche wurden aber abgewehrt.