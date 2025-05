Erst nach seinem Tod wurde enthüllt, was für ein Held das Radsport-Idol wirklich war

Zu seinem Gedenken startete zudem der Giro d’Italia 2018 in Jerusalem. „Gewisse Medaillen werden an die Seele geheftet, nicht an die Jacke“, hatte Bartali einst gesagt, Trubel um seine Person gefiel ihm nicht.

Dabei hatten schon seine sportlichen Leistungen Anlass genug für Trubel gegeben, die Anhänger in Italien spalteten sich in „Bartalisti“ und „Coppisti“. Die Duelle mit dem fünf Jahre jüngeren Fausto Coppi gingen als die packendsten in die Radsportgeschichte ein.Die Rivalität mit Coppi, 1960 mit nur 40 Jahren tragisch an Malaria verstorben, bekam durch die posthumen Enthüllungen um Bartali nochmal eine neue Ebene: Coppi hatte im Zweiten Weltkrieg in der Armee der Faschisten gedient - distanzierte sich allerdings am Ende des Kriegs vom Regime.Die Geschichte von Bartali bewegt Italien bis heute, mehrfach gab es in den vergangenen Jahren Diskussionen, die seine Heldentaten anzweifelten - was von dem für Yad Vashem arbeitenden Sergio Della Pergola als Unsinn zurückgewiesen wurde.