Ex-Radsportler Dennis muss nicht ins Gefängnis

Der frühere Rad-Weltmeister Rohan Dennis ist nach dem Tod seiner Ehefrau Melissa Hoskins einer Gefängnisstrafe entgangen. Ein Bezirksgericht in Adelaide verurteilte den 34 Jahre alten Australier am Mittwoch zu knapp 17 Monaten auf Bewährung. Richter Ian Press begründete das Urteil mit Dennis‘ Schuldeingeständnis, seiner Reue und seiner Rolle als alleiniger Betreuer der gemeinsamen kleinen Kinder.

Die frühere Radrennfahrerin Hoskins war Ende Dezember 2023 im Krankenhaus gestorben, nachdem sie vor dem gemeinsamen Haus in Adelaide von Dennis in einem Pick-up-Truck angefahren worden war. Dennis hatte im vergangenen Jahr eine Handlung gestanden, die „mit hoher Wahrscheinlichkeit Schaden herbeiführen kann“ (wörtlich: „aggrevated act likely to cause harm“).