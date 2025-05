Krebskranker Radstar Hoy genießt das Leben "mehr denn je"

Der unheilbar an Krebs erkrankte ehemalige Bahnrad-Star Chris Hoy hat in seiner Behandlung eine „stabile Phase“ erreicht und „genießt das Leben mehr denn je“. Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte der sechsmalige Olympiasieger bei Sky Sports News, er sitze ab und an auch wieder auf dem Rad. „Das Wichtigste: Der Krebs ist nicht das Erste, woran ich nach dem Aufwachen denke“, sagte der 49 Jahre alte Schotte.