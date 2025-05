Para Rad: Hausberger, Majunke und Laws gewinnen Gesamtweltcup

Die Paralympics-Siegerinnen Maike Hausberger und Jana Majunke sowie Vanessa Laws haben dem deutschen Radteam drei Gesamtweltcupsiege beschert. Tokio-Goldmedaillengewinnerin Majunke (Startklasse: T2) und Laws (C4) machten ihre Gesamtsiege durch Erfolge in den Straßenrennen beim Weltcup-Finale im italienischen Maniago perfekt, für Laws war dies zugleich der erste Weltcup-Sieg überhaupt. Paris-Siegerin Hausberger (C2) reichten zum Abschluss ein zweiter und ein sechster Platz.

Insgesamt holten die Athletinnen und Athleten des Deutschen Behindertensportverbandes in Maniago 13 Podestplätze. Neben Majunke und Laws feierten beim Weltcup-Finale auch Routinier Michael Teuber sowie Maximilian Jäger jeweils Siege in den Einzelzeitfahren. Saisonhöhepunkt ist die Weltmeisterschaft Ende August in Belgien.