Romandie: Evenepoel gewinnt Zeitfahren, Almeida Gesamtsieger

Der Belgier ist am Sonntag nicht zu schlagen, in der Gesamtwertung rückt der Portugiese noch auf Platz eins.

Der belgische Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel hat sein erstes Zeitfahren nach seiner Verletzungspause gewonnen. Am letzten Tag der Tour de Romandie der Radprofis setzte sich der 24-Jährige nach 17,1 km mit Start und Ziel in Genf souverän durch. Zum Gesamtsieg in der Schweiz reichte es für Evenepoel nicht mehr, dieser ging an den Portugiesen Joao Almeida.