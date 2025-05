Tour de Romandie: Fortunato gewinnt zweite Etappe

Der Italiener Lorenzo Fortunato hat die zweite Etappe der Tour de Romandie gewonnen. Der 28-Jährige vom Team XDS Astana setzte sich am Donnerstag in der Schweiz nach 157 km mit Start und Ziel in La Grande Béroche nach einer späten Attacke aus einer Ausreißergruppe heraus mit zwei Sekunden Vorsprung vor Alex Baudin (Frankreich/EF Education - EasyPost) und Junior Lecerf (Belgien/Soudal Quick-Step) durch.