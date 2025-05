Ullrich meldet sich nach Unfall: "Auf dem Wege der Besserung"

Am Freitag verletzt sich Jan Ullrich bei einem Trainingsunfall schwer, nun meldet er sich aus dem Krankenhaus zu Wort.

Der frühere Radprofi Jan Ullrich hat nach seinem Trainingsunfall Entwarnung gegeben. „Vielen Dank für eure vielen tollen Genesungswünsche, das hat mich wirklich gefreut“, schrieb der Tour-de-France-Sieger von 1997 bei Instagram zu einem Bild aus dem Krankenbett: „Ich bin bereits in besten Händen und auf dem Wege der Besserung.“

Ullrich war am Freitag beim Training auf dem Rad unweit seines Wohnorts mit einem Auto kollidiert, das ihm die Vorfahrt genommen habe, berichtete Eurosport. Nach Angaben seines Managements erlitt der 51-Jährige einen Schlüsselbeinbruch, Prellungen und Hautabschürfungen.

Aufgrund des Unfalls musste Ullrich seine geplanten Auftritte in der Eurosport-Sendung Velo Club absagen. Am Samstag und Sonntag sollte er in der Live-Show nach den Etappen des Giro d’Italia als Experte auftreten.