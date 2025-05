Ullrich verrät Details zu Unfall

Ullrich war am Freitag beim Training auf dem Rad unweit seines Wohnorts mit einem Auto kollidiert, das ihm die Vorfahrt genommen hatte. Dabei erlitt der 51-Jährige laut eigener Aussage einen (inzwischen operierten) Schlüsselbeinbruch sowie einen doppelten Rippenbruch.

„Freitag wollte ich noch ein kleines Ründchen drehen - kurz vor zu Hause komme ich auf der Hauptstraße daher gerollt und dann hat mich ein Autofahrer übersehen“, sagte Ullrich, der mit knapp 30 km/h unterwegs gewesen war: „Der wollte abbiegen und ist dann frontal in mich reingeknallt und in die linke Seite gefahren. Ich war genau auf dem Kühlergrill.“

Von seinem Podcast-Partner, dem Ex-Profi Rick Zabel, wurde der 51-Jährige auch auf mögliche Probleme bei der Schmerzmittelgabe aufgrund von Ullrichs Drogenproblematik in der Vergangenheit angesprochen.

Bei seinem Jan-Ullrich-Cycling-Festival in Bad Dürrheim am Wochenende, einem Event mit einigen früheren Stars und Radsport-Fans, will er trotz des Unfalls präsent sein.