Van der Poel verletzt - Tour-Start in Gefahr?

Sorge um Radstar Mathieu van der Poel knapp sechs Wochen vor dem Start der Tour de France: Der 30-Jährige hat bei einem Mountainbike-Rennen in Nove Mesto am Wochenende einen Bruch am Kahnbein des Handgelenks erlitten. Über die genaue Ausfallzeit machte sein Team Alpecin-Deceuninck am Montag keine Angabe - möglicherweise ist van der Poels Start beim Jahres-Highlight in Frankreich (ab 5. Juli) aber in Gefahr.