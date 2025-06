Dauphiné: Lipowitz bei Pogacar-Triumph Gesamtdritter

Lipowitz, der sich das Weiße Trikot des besten Jungprofis sicherte, rückt damit keine drei Wochen vor dem Start der Tour de France immer mehr in den Fokus. So hielt er nicht zuletzt Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) in Schach, der Belgier machte am Sonntag zwar ein paar Sekunden auf Lipowitz gut, konnte den Deutschen aber nicht mehr vom Podest verdrängen.