Dauphiné: Lipowitz springt auf Rang zwei - Evenepoel überragt

Der Deutsche Florian Lipowitz zeigt ein starkes Einzelzeitfahren und rückt in der Gesamtwertung an Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel heran.

Evenepoel siegt souverän

Lipowitz schon am Dienstag stark

In der Gesamtwertung blickt alles auf die großen Drei, auf Pogacar, Vingegaard und Evenepoel. Der Belgier nimmt nun einen kleinen Puffer mit in die zweite Hälfte der Dauphiné: 16 Sekunden Vorsprung sind es auf Vingegaard, 38 auf Pogacar.

Am Donnerstag steht noch eine hügelige Etappe über 182 Kilometer von Saint-Priest nach Mâcon an, ab Freitag fällt die Entscheidung dann in den hohen Bergen. Bei der Dauphiné, die am Sonntag mit dem Anstieg zum Col du Mont-Cenis endet, testen die Stars ihre Form vor der anstehenden Tour de France.