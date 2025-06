Dauphiné: Milan nach Etappensieg in Gelb

SID 09.06.2025 • 17:54 Uhr Nach der zweiten Etappe wechselt das gelbe Trikot von Superstar Tadej Pogacar zum sprintstarken Italiener.

Der Italiener Jonathan Milan hat die zweite Etappe des Critérium du Dauphiné für sich entschieden und das gelbe Trikot vom slowenischen Radsport-Dominator Tadej Pogacar übernommen.

Der Italiener aus dem Team Lidl-Trek setzte nach 204,6 hügeligen Kilometern von Prémilhat nach Issoire im Sprint gegen den Briten Fred Wright (Bahrain-Victorious) und Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) aus den Niederladen durch.

„Ich habe sehr gelitten, ich war wirklich am Limit“, sagte Milan nach dem Rennen: „Wenn du ein Team hast, dass sich so unterstützt und so an dich glaubt, gibt dir das viel extra Motivation.“

Die großen Pogacar-Duelle kommen erst noch

Weil Pogacar (UAE Emirates-XRG) nach seinem Sieg zum Auftakt der Dauphiné nur 41. wurde, verlor der Tour-de-France-Sieger trotz Zeitgleichheit das Gelbe Trikot des Gesamtführenden an Milan, dem die bisher besseren Platzierungen gelangen. Pogacars dänischer Dauerrivale Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) kam als 35. ins Ziel. Die großen Duelle der beiden Tour-de-France-Favoriten kommen erst noch.

Am letzten langen Anstieg der Etappe hatte zunächst Romain Bardet (Picnic PostNL) sein Glück gesucht - doch bei starkem Gegenwind wurde der 34-Jährige Franzose einige Kilometer vor dem Ziel wieder eingeholt. So näherte sich das Peloton geschlossen der Ziellinie, die Etappe entschied sich folglich im Massensprint. Van der Poel, auch am Vortag Dritter, setzte seine Attacke diesmal zu spät.