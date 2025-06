Erst MotoGP, dann Radprofi-Debüt: Espargaró wagt Doppelstart

SID 25.06.2025 • 10:31 Uhr Der Spanier fährt Motorrad in Assen und dann Rennrad in Österreich.

Erst die Rückkehr in die MotoGP, dann das Debüt im Profi-Radsport: Aleix Espargaró steht vor einem aufregenden Sport-Sommer. Der 35 Jahre alte Spanier wird am Wochenende im niederländischen Assen als Ersatzpilot für das Honda-Werksteam in der Motorrad-WM zum Einsatz kommen. Zudem hat das Lidl-Trek-Team das Multitalent für die am 9. Juli beginnende Österreich-Rundfahrt der Radprofis nominiert.

"Ich bin sehr glücklich darüber, wie dieses Jahr verlaufen ist. Es hat mein Leben und alles, was ich bisher gemacht habe, komplett verändert", so Espargaró. Der Doppelstart werde "cool" und eine "schöne Herausforderung", sagte der dreimalige Grand-Prix-Sieger: "Ich habe keine großen Erwartungen an mein Raddebüt, kann es aber kaum erwarten, mich mit den besten Radsportlern der Welt zu messen."

Die Tour of Austria findet traditionell während der Tour der France statt, dennoch sind bei dem bergigen Rennen über fünf Tage stets viele Topfahrer am Start. Während das Team Lidl-Trek Espargarós Start bestätigte, ist noch offen, wer neben ihm für den Rennstall antritt. Zum Lidl-Team gehören auch die deutschen Profis Lennard Kämna und Tim Torn Teutenberg.

Espargaró war schon während seiner langen Motorrad-Karriere ein ambitionierter Radsportler. Nach seinem Rücktritt als Stammfahrer in der MotoGP schloss er sich dem "Nachwuchsteam" Lidl-Trek Future Racing an und eignete sich das nötige Renn-Können an. Nun darf sich Espargaró erstmals bei einem World-Tour-Rennen beweisen.

